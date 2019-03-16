HABER

Irak’tan Usame bin Ladin’in oğlunun parasını dondurma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 23:01 | Son Güncelleme

Irak Hükümeti, terör örgütü el-Kaide’nin lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in Irak’taki mal varlığını dondurma kararı aldı.Irak Hükümeti, terör örgütü el- Kaide’nin lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in Irak sınırları içerisindeki parasını dondurma kararı aldı.

Irak Hükümeti, terör örgütü el-Kaide’nin lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in Irak’taki mal varlığını dondurma kararı aldı.
Irak Hükümeti, terör örgütü el- Kaide’nin lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in Irak sınırları içerisindeki parasını dondurma kararı aldı. Irak Bakanlar Kurulu’na bağlı Terör Örgütlerinin Mallarını Dondurma Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca Hamza Bin Ladin’in mal varlığını dondurma ve Hamza Bin Ladin’e seyahat ile silah yasağı uygulandığı bildirdi.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Terörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacakTerörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacak
Merakla beklenen sonuçlar açıklandıMerakla beklenen sonuçlar açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert sözler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert sözler

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Kayseri'de bir kişi kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Tek amacı kazaya yardım etmekti! Korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.