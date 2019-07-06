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Irak’tan, Washington Büyükelçisinin açıklamalarına "uygunsuz" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 20:11 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf: - "Irak’ın, Filistin davası noktasında 'İsrail işgalini reddeden' tarihi tutumu değişmeyecektir. İşgalci devletle (İsrail) hiçbir şekilde ilişki kurmayız ve bu boykotta da kararlıyız”

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Washington Büyükelçisi Ferid Yasin’in “İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesini gerektirecek sebepler olduğu” şeklindeki açıklamalarının “uygunsuz olduğunu" bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Yasin'in yaptığı açıklamaların "uygunsuz" olduğunu belirtti ve Irak'ın İsrail'le ilişki kurulmaması yönündeki ilkesel duruşunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Bazı kişilerin Irak'ın ilkesel tutumunu çarpıtacak yanlış ifadeleri olduğunu aktaran Sahhaf, "Irak’ın, Filistin davası noktasında 'İsrail işgalini reddeden' tarihi tutumu değişmeyecektir. İşgalci devletle (İsrail) hiçbir şekilde ilişki kurmayız ve bu boykotta da kararlıyız.” değerlendirmesini yaptı.

Sahhaf, Irak'ın tüm bölgesel ve uluslararası platformlarda Filistin meselesini desteklediğini ve İsrail ile normalleşmeye karşı olan tavrından hiçbir zaman taviz vermediğini dile getirdi.

Irak’ın Washington Büyükelçisi Ferid Yasin, bir televizyon kanalında yer alan açıklamasında, “İsrail'de yaşayan Iraklılar olması ve teknoloji ve tarım alanında İsrail'in tecrübelerinden istifade edebilmek için Irak’ın İsrail ile ilişki kurması gerektiğini" söylemişti.‎

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