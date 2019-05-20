HABER

Irak’tan Yeşil Bölge saldırısı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 18:14 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye Katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, “Ülkede istikrar sağlanmış durumda endişelenecek bir şey yok” ifadesine yer verdi.ABD Dışişleri Bakanlığının birkaç gün önce Irak’ta acil görevde bulunmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini vermesinden sonra, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırı hakkında Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul açıklama yaptı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye Katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, “Ülkede istikrar sağlanmış durumda endişelenecek bir şey yok” ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının birkaç gün önce Irak’ta acil görevde bulunmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini vermesinden sonra, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırı hakkında Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul açıklama yaptı. Bağdat’ta istikrarın sağlandığını belirten Resul, güvenlik güçlerinin vatandaşlar ve diplomatik misyonları korumak için gece gündüz büyük bir çaba göstermekte olduğunu vurguladı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün büyükelçiliklerin ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye Sovyet yapımı Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
YSK'dan 'yedek üye' kararıYSK'dan 'yedek üye' kararı
Başkan Uygur, personel sayısı ve maaşlarını açıkladıBaşkan Uygur, personel sayısı ve maaşlarını açıkladı

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Diğer Haberler
Nurettin Canikli'den Rabia Naz açıklaması

Nurettin Canikli'den Rabia Naz açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Binali Yıldırım: Yolları böleriz Türkiye’yi böldürmeyiz

Binali Yıldırım: Yolları böleriz Türkiye’yi böldürmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım atmak söz konusu değil, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.