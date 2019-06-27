Oldukça olumlu geçen görüşmede birtakım ortak meselelerin ele alındığını söyleyen Muhammed, Irak'ın Filistin meselesine olan değişmez tutumunun vurgulandığını ve Irak ile Filistin meclisleri arasındaki ortak çalışmaları geliştirmenin yollarının arandığını aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Nebil Şaat başkanlığındaki Filistin heyeti ile Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin başkent Bağdat'taki Meclis'te gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Muhammed, Şaat'ın kendilerine "Yüzyılın Anlaşması" planına dair detaylı bilgi verdiğini aktardı.

Öte yandan Abbas'ın danışmanı Şaat, "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin meselesini sonlandırma çabası olduğunu yineledi.

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin de söz konusu planın kabul edilemez olduğunu kendilerine ilettiğini aktaran Şaat, şunları kaydetti:

"İsrail, Arap bölgesinde Filistin varlığını bitirmek istiyor, Filistin halkının sergilediği kararlı duruşa rağmen rüşvet vermeye çalışıyor. Ancak Filistin halkı Kudüs ve bağımsızlığına karşı ayaklarının altına dünyanın tüm serveti serilse dahi bunu kabul etmez."

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.