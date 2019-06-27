HABER

Irak'tan "Yüzyılın Anlaşması planı kabul edilemez" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 00:08 | Son Güncelleme

Irak'tan "Yüzyılın Anlaşması planı kabul edilemez" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Şirko Muhammed, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Nebil Şaat başkanlığındaki Filistin heyeti ile Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin başkent Bağdat'taki Meclis'te gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Muhammed, Şaat'ın kendilerine "Yüzyılın Anlaşması" planına dair detaylı bilgi verdiğini aktardı.

Muhammed, "Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Filistin heyetine Filistin davasına yönelik tutumunu ve 'Yüzyılın Anlaşması' planını kabul etmediğini ifade etmiştir." dedi.

Oldukça olumlu geçen görüşmede birtakım ortak meselelerin ele alındığını söyleyen Muhammed, Irak'ın Filistin meselesine olan değişmez tutumunun vurgulandığını ve Irak ile Filistin meclisleri arasındaki ortak çalışmaları geliştirmenin yollarının arandığını aktardı.

- "İsrail, Arap bölgesinde Filistin varlığını bitirmek istiyor"

Öte yandan Abbas'ın danışmanı Şaat, "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin meselesini sonlandırma çabası olduğunu yineledi.

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin de söz konusu planın kabul edilemez olduğunu kendilerine ilettiğini aktaran Şaat, şunları kaydetti:

"İsrail, Arap bölgesinde Filistin varlığını bitirmek istiyor, Filistin halkının sergilediği kararlı duruşa rağmen rüşvet vermeye çalışıyor. Ancak Filistin halkı Kudüs ve bağımsızlığına karşı ayaklarının altına dünyanın tüm serveti serilse dahi bunu kabul etmez."

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Filistin başta olmak üzere Irak ve Lübnan ise net bir tutum takınarak, çalıştaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Elektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldıElektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldı
Şehit Eren'in adı semalarda olacak, adı ilk yerli ve milli SİHA’sında(2)Şehit Eren'in adı semalarda olacak, adı ilk yerli ve milli SİHA’sında(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin ırak yüzyılın anlaşması

En Çok Okunan Haberler

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye 23 Haziran yanıtı!

CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye 23 Haziran yanıtı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.