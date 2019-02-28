Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Türkiye'nin, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) tek taraflı yaptırımlarına mesafeli duran tutumu sayesinde İran'a yaptığı ihracat önemli oranda artmıştır." dedi. İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından Başkentte "Yaptırımların Gölgesinde Türkiye-İran İlişkileri" başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur'un yaptığı panele Gülaçar ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmend konuşmacı olarak katıldı. Gülaçar, "İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine imkan sağlayan oldukça geniş bir fırsat alanı vardır. İthal sermaye malı, ham madde ve ara malı temininde ambargolar döneminde ciddi sıkıntılar yaşayan İran'ın, bu noktada Türkiye ile iş birliği yapması ciddi bir avantajdır." diye konuştu. Türk ve İranlı iş adamlarının karşılıklı olarak yatırım yapmasının, iki ülkenin ortak çıkarına hizmet edeceğini söyleyen Gülaçar, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için turizm, enerji, eğitim, imalat sanayi ve sağlık sektörü gibi uygun alanların olduğunu belirtti.

Gülaçar, iki ülke arasındaki ticari ilişkinin istenilen seviyeye gelmediğini vurgulayarak, bu duruma gerekçe olarak, taraflar arasındaki siyasi sorunlar, ABD'nin İran yaklaşımı ve Türk iş adamlarının İran ile iş yapma konusunda olumsuz bir algıya sahip olmasını gösterdi. Gülaçar, şunları kaydetti: "2010'lu yıllarda, yani İran'a karşı Batılı ülke yaptırımlarının çok güçlendiği bir zamanda Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin normal dönemlerin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu dönemde, ABD ve AB yaptırımlarının ekonomik ilişkilerine zarar vermesini engellemek isteyen Ankara ve Tahran, Türkiye'nin İran'a ihracatını artırmasıyla finanse etmeye çalışılmıştır. Yaptırımlar nedeniyle uluslararası piyasalara çıkmakta zorlanan İran'ın, bu dönemde toplam ihracatı hızla düşerken Türkiye'nin genel olarak Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını kabul etmesine rağmen ABD ve AB'nin tek taraflı yaptırımlarına mesafeli duran tutumu sayesinde İran'a yaptığı ihracat önemli oranda artmıştır." İki ülke arasında hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerde dalgalanmalar yaşandığını dile getiren Gülaçar, İran'da yatırımı bulunan ve buraya ihracat yapan Türk iş adamlarının, İran tarafından kaynaklanan birtakım sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve bu sorunların ortadan kaldırılmasını bu ülke makamlarıyla sık sık istişare ettiklerini aktardı.