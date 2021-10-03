İran 10 Milyar Dolarlık Fonlarına Erişim İstiyor

İran, Washington’dan Tahran’ın dondurulan 10 milyar dolar değerindeki fonlarına erişmesine izin vermesini istedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bir televizyon röportajında yaptığı açıklamada ABD’nin geçen ay Birleşmiş Milletler’de aracılar vasıtasıyla İran ile yeniden temas kurmaya çalıştığını belirtti.

İran, ABD ile 2015’te yapılan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için doğrudan görüşme yapmayı reddediyor. Dolaylı görüşmeler ise Haziran ayında sona ermişti.

İran, ABD’nin bankacılık ve enerji sektörlerine yaptırımları nedeniyle başta petrol ve gaz ihracatından olmak üzere yabancı bankalardaki milyarlarca dolarlık varlıklarına erişemiyor.

İran Dışişleri Bakanı, ‘‘Amerikalılar bizimle New York’ta (BM Genel Kurulu’nda) farklı yollardan temas kurmaya çalıştı. Aracılara Amerika’nın niyeti ciddiyse bunu, en az 10 milyar dolarlık dondurulmuş paramızı serbest bırakarak göstermesi gerektiğini söyledim’’ dedi.

Batılı ülkeler İran’ı müzakere masasına dönmeye çağırıyor ve Tahran’ın nükleer programını anlaşmayla uzlaşılan sınırların üzerine çekmesiyle anlaşmanın zamanının dolmak üzere olduğu uyarısında bulunuyor.

Emir Abdullahiyan İran’ın yakında Viyana’da çıkmaza giren görüşmelere geri döneceğini söyledi ancak tarih vermeyi reddetti.

Tahran, Washinton’un yaptırımları kaldırması halinde nükleer adımların geri atılabilir nitelikte olduğunu söylüyor. Batılı yetkililerse anlaşma yenilenmeden önce çözülmesi gereken birçok konu olduğu görüşünde.

