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  4. İran 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın taahhütlerinden hiçbirine uymayacağını açıkladı

İran 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın taahhütlerinden hiçbirine uymayacağını açıkladı

06.01.2020 03:20 | Son Güncelleme

İran, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşma kapsamında verdiği taahütlerin hiçbirini yerine getirmeyeceğini açıkladı. ABD anlaşmadan 2018'de ayrılmış ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar devreye sokmuştu. İran'ın beklenen kararı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de 3 Ocak'ta Irak'ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesiyle tansiyonun yükseldiği döneme denk geldi.

İran 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın taahhütlerinden hiçbirine uymayacağını açıkladı

İran, 2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile imzaladığı ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşmanın hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyeceğini açıkladı.

Tahran'da yapılan kabine toplantısı sonrası, uranyum zenginleştirme, zenginleştirme oranı, depolayabileceği zenginleştirilmiş uranyum miktarı ve araştırma çalışmalarına nükleer anlaşma ile getirilen kısıtlamaların artık uygulanmayacağı bildirildi.

İran devlet televizyonunda yapılan açıklamada "İran, teknik ihtiyaçları temelinde ve hiçbir kısıtlama olmadan nükleer zenginleştirme programına devam edecek" dendi.

Açıklamada İran'ın anlaşmadan çekilip çekilmediği belirtilmezken, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile iş birliğini sürdüreceği aktarıldı. Ayrıca ABD'nin mevcut yaptırımları kaldırması halinde bu karardan geri adım atılabileceği de belirtildi.

İran'ın açıklaması sonrası Almanya, İngiltere ve Fransa liderleri bir ortak açıklama yaparak İran'ı 2015 anlaşmasına aykırı uygulamardan vazgeçmeye çağırdı.

Anlaşma 2015'te P5+1 olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında yapılmış, ABD Başkanı Donad Trump Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilme kararı almış ve İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmuştu. Sonrasında ise İran anlaşmanın bazı taahhütlerini yerine getirmeme kararı almıştı.

Nükleer anlaşma kapsamında ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığı İran bazı hassas nükleer faaliyetlerini sınırlandırmayı kabul etmiş ve uluslararası gözlemcilere denetim izni vermişti.

Anlaşma temel olarak, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle nükleer silah geliştirmesinin önüne geçmek için yapılmıştı. İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu savunuyor.

Nükleer faaliyetleri gerekçesiyle İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol ihracatı büyük yara aldı, İran riyali değer kaybetti ve ciddi enflasyon artışı yaşandı.

İran, nükleer anlaşma ile ilgili kararını haftasonunda vereceğini daha önceden açıklamıştı. Ancak karar, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesiyle tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geldi.

İran'da Pazar günü onbinlerce kişi sokaklara çıkarak Süleymani'nin öldürülmesi protesto etti. Süleymani, Salı günü memleketi Kirman'da toprağa verilecek.

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