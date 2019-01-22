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İran 215 Afgan hükümlüyü ülkelerine iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

İran 215 Afgan hükümlüyü ülkelerine iade etti

İran, 215 Afgan mahkûmun daha ülkelerine teslim edildiğini duyurdu.

İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde, İran'da hükümlü Afganistan vatandaşlarından 215'inin daha iade edildiğini söyledi.

Abbasi, anlaşma kapsamında ülkelerine gönderilen Afgan mahkûmların, çoğunlukla uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı yollardan İran'a girmek suçlarından ceza aldıklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abbasi, anlaşma çerçevesinde Afganistan'a gönderilen hükümlü sayısının 443'e ulaştığını aktardı.

İki ülke arasındaki anlaşma 21 Mart'a kadar yaklaşık 700 Afgan mahkûmun ülkelerine iadesini öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İRAN İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi

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