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İran 29 Kasım’da Nükleer Müzakerelere Dönüyor

04.11.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve üst düzey nükleer müzakerecisi Ali Bagheri Kani dünya güçleriyle İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını eski haline getirmeyi amaçlayan müzakerelere 29 Kasım'da devam edeceğini söyledi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve üst düzey nükleer müzakerecisi Ali Bagheri Kani Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dünya güçleriyle İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını eski haline getirmeyi amaçlayan müzakerelere 29 Kasım'da devam edeceğini söyledi.

Bagheri Kani paylaştığı Twitter mesajında, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Yaptığımız telefon görüşmesinde, yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri 29 Kasım'da Viyana'da başlatmayı kabul ettik" dedi.

Nisan ayında, Tahran ve altı güç, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018’de anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasının, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunda pakt tarafından belirlenen çeşitli sınırları ihlal etmesine yol açmasının ardından erozyona uğrayan nükleer paktı kurtarmanın yollarını ele almaya başladı.

Ancak Viyana'da yeniden başlayan müzakereler, İran'da Haziran ayından yapılan ve bu konuda katı bir yaklaşım sergilemesi beklenen muhafazakar Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kazandığı seçimlerden bu yana askıya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Washington'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Tahran'ın müzakerelere iyi niyetle ve müzakereye hazır olarak dönmesini umduğunu söyledi ve Washington'un, karşılıklı dönüş konusunda bir anlayışa hızla ulaşıp, bunu uygulamanın hala mümkün olduğuna inandığını söyledi.

Resmi olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan anlaşma, İran'ın ABD, AB ve BM ekonomik yaptırımlarından muaf tutulması karşılığında nükleer programını kısıtlamak için adımlar atmasını öngörüyordu.

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