İran 3 Kanadalı diplomata vize verdi

TORONTO (AA) - İran’ın, Tahran’da düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden Kanadalıların ailelerine konsolosluk desteği sağlamak üzere görevlendirilen 3 Kanadalı diplomata vize verdiği açıklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Trudeau, Ruhani’ye İran'ın Ukrayna uçağının düşürülmesindeki rolünün kabulünün aileler için cevaplar sağlamada önemli bir adım olduğunu ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Ruhani’ye, olayın tam ve kapsamlı bir şekilde araştırılıp soruşturulması gerektiğini hatırlattığını ifade eden Trudeau, "Halen cevap bekleyen sorular var. Aileler adalet ve cevap istiyor. İran’ın tüm sorumluluğu üzerine alarak gereğini yerine getirmesi lazım." dedi.

Trajedinin yaşandığı günden bu yana, kazada yakınlarını kaybedenlerden bazılarının aileleri ile temas ettiğini anlatan Kanada Başbakanı, kaza konusunda öfkeli ve kızgın olduğunu söyledi.