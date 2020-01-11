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  4. İran 3 Kanadalı diplomata vize verdi

İran 3 Kanadalı diplomata vize verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 22:38 | Son Güncelleme

İran 3 Kanadalı diplomata vize verdi

TORONTO (AA) - İran’ın, Tahran’da düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden Kanadalıların ailelerine konsolosluk desteği sağlamak üzere görevlendirilen 3 Kanadalı diplomata vize verdiği açıklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Trudeau, Ruhani’ye İran'ın Ukrayna uçağının düşürülmesindeki rolünün kabulünün aileler için cevaplar sağlamada önemli bir adım olduğunu ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Ruhani’ye, olayın tam ve kapsamlı bir şekilde araştırılıp soruşturulması gerektiğini hatırlattığını ifade eden Trudeau, "Halen cevap bekleyen sorular var. Aileler adalet ve cevap istiyor. İran’ın tüm sorumluluğu üzerine alarak gereğini yerine getirmesi lazım." dedi.

Trajedinin yaşandığı günden bu yana, kazada yakınlarını kaybedenlerden bazılarının aileleri ile temas ettiğini anlatan Kanada Başbakanı, kaza konusunda öfkeli ve kızgın olduğunu söyledi.

Trudeau, olaya yol açan koşulları soruşturmak için İranlı yetkililerden tam iş birliği beklediğini belirterek, "Çok kızgın ve öfkeliyim. Birçok insan, ailelerinin yok olmasının acısını yaşıyor." diye konuştu.

Bir soru üzerine Trudeau, İran’ın bu olaydaki cezası veya ödemesi gereken tazminatların, tam ve kapsamlı bir soruşturmanın sonunda belirlenebileceği cevabını verdi. Trudeau, "Böyle korkunç bir trajedinin nasıl meydana gelebileceğine dair netliğe ihtiyacımız var. Aileler, adalet ve hesap verebilirlik istiyorlar ve bunu da hak ediyorlar." dedi.

-9 kişilik Kanada heyeti Türkiye’de vize için bekliyor

İran’ın, Tahran’da düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden Kanadalıların ailelerine konsolosluk desteği sağlamak üzere görevlendirilen 3 Kanadalı diplomata vize verdiği açıklayan Başbakan Trudeau, Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulundan 7 konsolosluk yetkilisi ve iki müfettişin de İran'ın vereceği vize için halen Ankara'da beklediğini kaydetti. Trudeau, önümüzdeki günlerde daha fazla vize verilmesini beklediğini söyledi.

- Diplomatik ilişkiler 2012’de kesilmişti

Kanada, dönemin başbakanı Stephen Joseph Harper zamanında, "İran’ı, küresel barış ve güvenliğe en büyük tehdit olarak görüyoruz." diyerek 7 Eylül 2012'de Tahran’daki büyükelçiliğini kapatmış ve Ottawa’daki İranlı diplomatları sınır dışı etmişti. 2015 seçimlerinde tek başına iktidara gelen Liberal Parti ise seçim beyannamesinde İran’la yeniden diplomatik ilişki kuracakları sözünü vermesine rağmen bu konuda bir adım atılmamıştı.

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