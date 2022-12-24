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İran, 5,1'lik depremle sarsıldı!

24.12.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletinde meydana gelen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran, 5,1'lik depremle sarsıldı!

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 16.54'te kaydedildi. Sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Güney Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, depremin Boşruye’ye 3 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Ahundi, depremin eyaletin Firdevs ve Tebes kentlerinde de hissedildiğini aktardı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)

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deprem İran

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