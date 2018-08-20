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İran AB ülkelerinden somut adımlar bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:07 | Son Güncelleme

İran AB ülkelerinden somut adımlar bekliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın ABD’siz devam edeceğini ancak AB ülkelerinin daha pratik adımlar atması gerektiğini söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunda milletvekillerinin son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Zarif, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zarif, nükleer anlaşmanın ABD olmadan da Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ile devam edeceğini yineleyerek, AB ülkelerinin bu konuda daha somut ve pratik adımlar atması gerektiğini ifade etti.

AB ülkelerinin bankacılık ve İran’a yatırım yapacak şirketleri korumayla ilgili olumlu ve güzel adımlar attığını dile getiren Zarif, bu gibi adımların uygulama aşamasına geçmesinin ve daha fazla zaman kaybedilmemesinin kendileri için önem arz ettiğini kaydetti.

Zarif, AB ülkelerinin, ABD’ye kendi bakış açısını dayatması durumunda maliyetine katlanmak zorunda kalacağını göstermesinin herkes için faydalı olacağını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
AB ABD İRAN nükleer anlaşma

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