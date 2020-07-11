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  4. İran: "ABD Ambargosuna Rağmen Petrol Endüstrimizi Geliştireceğiz"

İran: "ABD Ambargosuna Rağmen Petrol Endüstrimizi Geliştireceğiz"

11.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, ABD’nin ambargolarına rağmen İran’in petrol endüstrisini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

İran: "ABD Ambargosuna Rağmen Petrol Endüstrimizi Geliştireceğiz"

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, ABD’nin ambargolarına rağmen İran’in petrol endüstrisini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Zanganeh “Hiçbir şart altında teslim olmayacağız. Gerektiğinde tüm güçle pazara girebilmemiz ve pazar payımızı arttırabilmemiz için kapasitemizi arttırmalıyız” dedi.

Petrol Bakanı Zanganeh bu açıklamaları, İran Ulusal Petrol Şirketi ve Persia Petrol ve Gaz Şirketi arasında 294 milyon dolarlık anlaşmanın imzalandığı törende yaptı. Söz konusu anlaşma komşu ülke Irak’la paylaşılan Mecnun petrol sahasındaki Yaran petrol alanının geliştirilmesini öngörüyor.

Anlaşma Yaran petrol sahasında 39,5 milyon varil petrol üretilmesini hedefliyor.

Amerika’nın nükleer anlaşmadanm çekilmesi ve ardından İran’a yönelik ambargoları devreye sokmasının ardından İran’ın günde 100-200 bin varil petrol ihraç ettiği tahmin ediliyor. Ambargolar öncesinde bu rakamın günde 2,5 milyon varil civarındaydı.

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