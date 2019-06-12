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"İran ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 21:23 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "İran, ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak ancak eğer savaş olursa buna kesin bir cevap verecektir. Bunu Abe'ye söyledim" - "Eğer bazı gerginlikler yaşanıyorsa bunun kökleri ABD'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa dayanıyor. ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaşı durduğu zaman bölgede olumlu gelişmelere şahit olacağız" - Japonya Başbakanı Abe Şinzo: - "Orta Doğu'daki barış sadece bu bölge için değil tüm dünya için zaruridir. İran bölgede gerginliğin daha fazla artmaması için yapıcı rolünü oynamalıdır" - "İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz. Japonya, bölgedeki gerginliğin azalması için rolünü maksimum seviyede oynamaya kararlıdır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacaklarını ancak savaş olması durumunda buna cevap vereceklerini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile Cumhurbaşkanı Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı basın toplantısında, Abe'nin gelecekle ilgili iyimser olduğunu ve olumlu değişikliklerin yolda olduğuna inandığını aktardı.

Ruhani, Japonya'nın nükleer anlaşmanın devam etmesini desteklediğini, Abe'nin bu anlaşmayı bölge ve dünya için faydalı gördüğünü belirtti.

-"İran, ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak"

Nükleer anlaşmanın devam etmesini istediklerini ve İran'ın adımlarının bu anlaşma çerçevesinde olacağını dile getiren Ruhani, "İran, ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak ancak eğer savaş olursa buna kesin bir cevap verecektir. Bunu Abe'ye söyledim." dedi.

Bölgedeki gerginliklerin ABD'nin politikalarından kaynaklandığını ifade eden Ruhani, "Eğer bazı gerginlikler yaşanıyorsa bunun kökleri ABD'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa dayanıyor. ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaşı durduğu zaman bölgede olumlu gelişmelere şahit olacağız." ifadesini kullandı.

- "Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor"

İran ile Japonya'nın nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiğine inandığını ve iki ülkenin de nükleer silaha karşı olduğuna dikkati çeken Ruhani, şöyle devam etti: "Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek, kültürel, ilmi ve mali meselelerin çözülmesini istiyor. Bu durum ikili ilişkilerin gelişimini belirleyebilecek bir konudur."

Ruhani, Abe Şinzo ile Japonya'nın İran'ın güney kıyılarında özellikle de Çabahar ve Mekran'da yapacağı yatırımlarla ilgili konuştuklarını ve Tokyo'nun istediği yatırımların iki ülke ilişkilerinin gelişmesini sağlayacağını dile getirdi.

Ruhani, Abe ile Suriye'nin yeniden imarı ve Yemen'deki krizin çözümüne destek olunması konularını da müzakere ettiklerini açıkladı.

- "İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz"

Japonya Başbakanı Abe Şinzo basın toplantısında, bugün Orta Doğu'da yüksek bir gerginliğin olduğunu ve "ne pahasına olursa olsun askeri çatışmanın engellenmesi gerektiğine" vurgu yaparak, "Orta Doğu'daki barış sadece bu bölge için değil tüm dünya için zaruridir. İran bölgede gerginliğin daha fazla artmaması için yapıcı rolünü oynamalıdır." şeklinde konuştu.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini olumlu değerlendirdiklerini ve bunun devam etmesinden yana olduklarını ifade eden Abe, şunları kaydetti:

"İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz. Japonya, bölgedeki gerginliğin azalması için rolünü maksimum seviyede oynamaya kararlıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Abe Şinzo İRAN Japonya

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