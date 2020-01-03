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  4. İran-Abd geriliminde son dakika gelişmesi! İsrail füze saldırısı riski nedeniyle kayak merkezini kapattı

İran-Abd geriliminde son dakika gelişmesi! İsrail füze saldırısı riski nedeniyle kayak merkezini kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

İsrail, ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından füze saldırısı riski nedeniyle kayak merkezini kapattı.

İran-Abd geriliminde son dakika gelişmesi! İsrail füze saldırısı riski nedeniyle kayak merkezini kapattı

ABD'nin düzenlediği ve İran'ın en önemli komutanlarından Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun ardından İsrail Savunma Bakanı, ülkenin askeri ve güvenlik yetkililerini Tel Aviv'e geri çağırdı.

Saldırının ardından İranlı üst düzey yetkililer İsrail ve ABD'ye yönelik intikam yeminleri etmişti.

İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee Twitter'dan yaptığı açıklamada Golan Tepelerinde bulunan ve Suriye sınırında olan Hermon dağındaki kayak merkezinin olası bir füze saldırısı riski nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

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İRAN ABD Son dakika saldırı kasım süleymani

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