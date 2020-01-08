‘İran ABD Hedeflerini Kasten Iskaladı’ İddiası

İran’ın ABD’nin Irak’taki iki hava üssüne düzenlediği saldırılarda ölen olmadığının açıklanmasının ardından İran’ın füzelerini kasıtlı olarak üslere isabet ettirmemiş olabileceği haberleri basında ve haber ajanslarında yer aldı.

İlk olarak CNN televizyonunun web haberinde ABD hükümet kaynaklarının İran’ın kasten üsleri ıskalamış olabileceği yorumuna yer verildi. Haberde İran’ın füzelerini Amerikalılar’ın daha yoğun olduğu bölgelere gönderebileceği, ancak bunu yapmadığı vurgulandı.

İran füzelerinin Erbil’deki ABD konsolosluğunu da vurabileceği ancak buna rağmen konsolosluğu hedef almadığı belirtildi.

Haberde bu bilginin önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile paylaşılacağı ardından Pompeo’nun Başkan Donald Trump’ı bilgilendireceği kaydedildi.

Daha sonra Reuters haber ajansı da Washington’da adını açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde İran’ın gerilimin daha fazla yükselerek kontroldan çıkmasını önlemek için hedefleri ıskalamış olabileceği belirtildi. Kaynağa göre İran bu şekilde hem can kaybına neden olmadı hem de Tahran’ın yanıt verdiği mesajını iletti.