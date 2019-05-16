HABER

İran: “ABD ile savaşın eşiğindeyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD ve müttefikleri ile topyekün bir savaşın eşiğinde olduklarını söyledi.Askeri bir törende konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, İslam devriminin hiç olmadığı kadar hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, “Düşman tüm gücünü bizimle karşı karşıya gelmek için kullanmakta.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD ve müttefikleri ile topyekün bir savaşın eşiğinde olduklarını söyledi.
Askeri bir törende konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, İslam devriminin hiç olmadığı kadar hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, “Düşman tüm gücünü bizimle karşı karşıya gelmek için kullanmakta. Bu süreç İslam devriminin kaderini belirleyecektir” dedi.
ABD’nin bölgede askeri gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlarını da değerlendiren Selami, ABD ile olası savaş ihtimali için, “Düşmanla topyekun karşı karşıya gelmenin en üst noktasında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.
ABD’nin artık çizginin son noktasına geldiğini söyleyen Selami, “Dıştan görünen o güç ve heybetlerine rağmen onlar içi boş bir kemik yığınından ibaretler” şeklinde konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Irak’taki acil görevde bulunmayan tüm personele İran’la olan gerginliğin artması nedeniyle ülkeyi hemen terk etmeleri talimatını vermişti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmadan ABD Mayıs 2018’de çekilmiş ve İran’a yönelik ağır yaptırımları uygulamaya koymuştu.

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Erdoğan: Türkiye-Irak arasında askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasına karar verdikErdoğan: Türkiye-Irak arasında askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasına karar verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki: Seviye çok düştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki

TBMM'yi karıştıran sözler! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na İki birleşim çıkarma cezası

TBMM'yi karıştıran sözler! İki birleşim çıkarma cezası verildi

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Mahmut Tanal açıklaması

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Tanal açıklaması

Meclis'te HDP'nin önerisi kabul edilmedi, tartışma çıktı

Meclis’te önerge kabul edilmeyince tartışma çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK üyelerine ‘çete’ demek, demokrasiden nasibini almamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.