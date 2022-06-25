“İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Tekrar Başlayacak”

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Hüseyin Abdullahiyan ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran ve ABD arasındaki dolaylı nükleer görüşmelerin yakında tekrar başlayacağını açıkladı.

Tahran'da AB Güvenlik ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile “uzun ama olumlu bir görüşme” yaptığını belirten Abdullahiyan, “Gelecek günlerde görüşmelere yeniden başlamaya hazırız. İran için önemli olan, 2015 tarihli anlaşmanın ekonomik yararlarını yeniden tam olarak görmek” dedi.

Müzakereleri koordine eden AB geçen Mart ayında, Tahran’la Biden yönetimi arasında 11 ay devam eden dolaylı görüşmeler sonrası bir nihai anlaşmayı ortaya çıkarmak için, nükleer anlaşmanın taraflarını temsil eden dışişleri bakanlarını Viyana’ya davet etmişti.

Bu gelişme, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması umutlarını yükseltmişti ancak görüşmeler Tahran’ın Washington’dan, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütleri listesinden çıkarma talebinde ısrar etmesi nedeniyle tıkandı.

Borrell Tahran’da basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gelecek günlerde görüşmeleri yeniden başlamayı ve çıkmazı aşmayı bekliyoruz. Üç ay geçti ve çalışmaları hızlandırmalıyız. Tahran ve Washington’da alınan karardan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

"Hala çözüm bekleyen iki konu var"

Biri İranlı diğeri Avrupalı iki yetkili, Borrell’in ziyareti öncesi Reuters’a yaptıkları açıklamada, biri yaptırımlarla ilgili olmak iki meselenin hala çözüm beklediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı ne doğruladı ne yalanladı.

Borrell Twitter mesajında, “Ekibimin aracılığıyla, son kalan sorunları da çözmek için gelecek günlerde İran ve ABD arasında görüşmelerin yeniden başlaması konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018’de ülkesini İran’la uluslararası nükleer anlaşmadan çekmişti. Anlaşma, İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında ekonomik yaptırımların gevşetilmesini içeriyordu.

ABD’nin anlaşmadan çekilmesi üzerine İran, bundan yaklaşık bir yıl sonra, anlaşmanın getirdiği üzerine düşen yükümlülüklerden geri adım atmaya başlamıştı.

