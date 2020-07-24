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  4. İran: "ABD Savaş Uçakları Yolcu Uçağımızı Tehlikeye Attı"

İran: "ABD Savaş Uçakları Yolcu Uçağımızı Tehlikeye Attı"

24.07.2020 03:00 | Son Güncelleme

İran resmi haber ajansı IRIB, ABD’ye ait iki savaş uçağının Suriye hava sahası üzerinde İran’a ait bir yolcu uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığını bildirdi

İran: "ABD Savaş Uçakları Yolcu Uçağımızı Tehlikeye Attı"

İran resmi haber ajansı IRIB, ABD’ye ait iki savaş uçağının Suriye hava sahası üzerinde İran’a ait bir yolcu uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada İran uçağının pilotunun çarpışmadan kaçmak için hızla irtifa değiştirdiği ve bazı yolcuların yaralandığı kaydedildi.

IRIB haber ajansından yapılan ilk açıklamada İran yolcu uçağına yaklaşan bir savaş uçağı olduğu belirtilmiş ve bunun da İsrail’e ait olduğu söylenmişti. Daha sonra pilotun farklı açıklama yaptığı belirtildi.

İranlı pilotun güvenli mesafeyi korumaları uyarısında bulunmak için savaş uçaklarının pilotlarıyla iletişim kurduğu belirtilen açıklamada, bu sırada pilotların kendilerini Amerikalı olarak tanıttıkları öne sürüldü.

IRIB haber ajansı tarafından yayınlanan video görüntülerindeyse uçağın penceresinden yaklaşmakta olan bir savaş uçağı görünüyor ve yüzünden yaralanmış bir yolcunun yorumları yer alıyor.

Beyrut Havaalanı’ndan kaynaklar Reuters haber ajansına Mahan Havayolları’na ait uçağın Tahran’dan Beyrut’a gitmekte olduğunu bildirdi.

İsrail ve ABD ordularından henüz konuyla ilgili yorum yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, konunun soruşturulduğunu ve gerekli yasal ve siyasi adımların atılacağını söyledi.

Beyrut Havaalanı’nın müdürü Reuters’a yaptığı açıklamada yolculardan bazılarının hafif yaralandığını ve tamamının tahliye edildiğini söyledi.

Fars haber ajansı da uçağın Tahran’a geri döndüğünü kaydetti.

İsrail ve ABD uzun zamandır Mahan Havayolları’nı Suriye’deki İran destekli milislere silah taşımakla suçluyor.

ABD, İran’ın Devrim Muhafızları’na mali yardım da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde destek verdiği gerekçesiyle Mahan Havayolları’na 2011’de yaptırım uygulamaya başlamıştı. ABD geçen yıl İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmişti.

Başkan Donald Trump’ın ABD’yi 2018 yılında Tahran’la yapılan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekmesiyle iki ülke arasında gerilim tırmanmış durumda.

ABD tarafından Ocak ayında Irak’ta düzenlenen operasyondaysa İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Kasım Süleymani’nin yanı sıra dokuz kişi ölmüştü.

İran, ABD’nin Süleymani’yi öldüren hava saldırısına, ABD güçlerinin konuşlandığı Irak’taki bazı hava üslerine düzenlediği roket saldırılarıyla karşılık vermişti. Bundan birkaç saat sonra teyakkuz durumundaki İran güçleri Tahran’dan havalanan Ukrayna’ya ait bir yolcu uçağını yanlışlıkla vurmuştu.

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