İran: "ABD Savaş Uçakları Yolcu Uçağımızı Tehlikeye Attı"

İran resmi haber ajansı IRIB, ABD’ye ait iki savaş uçağının Suriye hava sahası üzerinde İran’a ait bir yolcu uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada İran uçağının pilotunun çarpışmadan kaçmak için hızla irtifa değiştirdiği ve bazı yolcuların yaralandığı kaydedildi.

IRIB haber ajansından yapılan ilk açıklamada İran yolcu uçağına yaklaşan bir savaş uçağı olduğu belirtilmiş ve bunun da İsrail’e ait olduğu söylenmişti. Daha sonra pilotun farklı açıklama yaptığı belirtildi.

İranlı pilotun güvenli mesafeyi korumaları uyarısında bulunmak için savaş uçaklarının pilotlarıyla iletişim kurduğu belirtilen açıklamada, bu sırada pilotların kendilerini Amerikalı olarak tanıttıkları öne sürüldü.

IRIB haber ajansı tarafından yayınlanan video görüntülerindeyse uçağın penceresinden yaklaşmakta olan bir savaş uçağı görünüyor ve yüzünden yaralanmış bir yolcunun yorumları yer alıyor.

Beyrut Havaalanı’ndan kaynaklar Reuters haber ajansına Mahan Havayolları’na ait uçağın Tahran’dan Beyrut’a gitmekte olduğunu bildirdi.