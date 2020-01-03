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  4. İran-ABD savaşı çıkar mı? Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

İran-ABD savaşı çıkar mı? Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 08:41 | Son Güncelleme

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından füze saldırısı sonucu öldürülmesi tüm dünyada deprem etkisi yarattı. Peki İran'ın 'efsane' komutanlarından ve en kilit askeri isimlerinden biri olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? ABD-İran savaşı çıkar mı? İranlı gazeteciden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar...

İran-ABD savaşı çıkar mı? Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülemesinin ardından tüm dünya "ABD-İran savaşı çıkar mı?" sorusuna yanıt ararken, korkutucu bir açıklama geldi.

İranlı gazeteci Savash Porgham, CNN TÜRK canlı yayında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kasım Süleymani İran için alelade bir komutan değildir. İran'ın ortadoğu politikalarını hem belirleyen hem de uygulayan asli unsurlardan bir tanesiydi. Bu zamana kadar İran ve Amerika'nın her şeye rağmen açık bir savaştan kaçınacağını savunuyordum.

BUNDAN SONRA DİREK AMERİKA - İRAN SAVAŞI BEKLİYORUM

Ama Kasım Süleymani'yi öldürmek İran'ın içindeki herhangi bir askeri tesise saldırmakla aynı anlamı taşır İran için. İran'da nükleer tesisin vurulması ile Kasım Süleymani'nin aracının vurulması arasında hiç bir fark yok İran için. Bundan sonra direk bir İran ve Amerika savaşını beklemek afaki bir yorum olmayacaktır.

DIŞ OPERASYONLARIN EN BAŞARILI KOMUTANI

Özellikle Kasım Süleymani'nin İran'da popüler bir komutan olması özellikle dış operasyonlar gücünün bugüne kadarki en başarılı komutanı olması, öte yandan İran dini lideri Hamaney'in onun için "Bugüne kadar defalarca şehit oldu ancak hala yaşıyor" sözleri bunların tamamı Kasım Süleymani'nin ne kadar önemli bir isim olduğunu gösteriyor. Bundan böyle direk bir İran Amerika savaşının ayak seslerini duymak gerekiyor.

AMERİKA'NIN ÜSLERİNE VE MÜTTEFİKLERİNE DOĞRUDAN SALDIRI

İran ve Amerika arasında derin bir ekonomik savaş var. Zaten İran'a ekonomik ambargo uyguluyor. Öte yandan Irak'ta vekil unsurlarla müdahalede bulunuyor. ABD büyükelçiliğine saldırıya Kasım Süleymani'nin yön verdiğini iddia ediyordu. Bundan sonra Amerika'nın bölgedeki üslerine hem de müttefiklerine direkt bir cevap ve misilleme verme ihtimalinin artık Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle birlikte artık çok güçlü buluyorum.

CEVAD ZARİF'İN SÖZLERİ

Şu an İran büyük bir şok yaşıyor. İran bir şokla mı cevap verecek yoksa şoku atlattıktan sonra mı bir cevap verecek. Cevad Zarif İran'ın en güler yüzlü ismi. O bile bu kadar sert bir çıkış yapıyorsa oturup düşünmek gerekiyor."

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İRAN ABD İran-ABD savaşı kasım süleymani İranlı gazeteci

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hiç bir şey yapamaz İran haritad silinir Rusya bile kurtaramaz
İRANIN YANINDAYIZ.
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