İran-ABD savaşı çıkar mı? Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülemesinin ardından tüm dünya "ABD-İran savaşı çıkar mı?" sorusuna yanıt ararken, korkutucu bir açıklama geldi.

İranlı gazeteci Savash Porgham, CNN TÜRK canlı yayında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kasım Süleymani İran için alelade bir komutan değildir. İran'ın ortadoğu politikalarını hem belirleyen hem de uygulayan asli unsurlardan bir tanesiydi. Bu zamana kadar İran ve Amerika'nın her şeye rağmen açık bir savaştan kaçınacağını savunuyordum.

BUNDAN SONRA DİREK AMERİKA - İRAN SAVAŞI BEKLİYORUM

Ama Kasım Süleymani'yi öldürmek İran'ın içindeki herhangi bir askeri tesise saldırmakla aynı anlamı taşır İran için. İran'da nükleer tesisin vurulması ile Kasım Süleymani'nin aracının vurulması arasında hiç bir fark yok İran için. Bundan sonra direk bir İran ve Amerika savaşını beklemek afaki bir yorum olmayacaktır.

DIŞ OPERASYONLARIN EN BAŞARILI KOMUTANI

Özellikle Kasım Süleymani'nin İran'da popüler bir komutan olması özellikle dış operasyonlar gücünün bugüne kadarki en başarılı komutanı olması, öte yandan İran dini lideri Hamaney'in onun için "Bugüne kadar defalarca şehit oldu ancak hala yaşıyor" sözleri bunların tamamı Kasım Süleymani'nin ne kadar önemli bir isim olduğunu gösteriyor. Bundan böyle direk bir İran Amerika savaşının ayak seslerini duymak gerekiyor.