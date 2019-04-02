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İran: "ABD yaptırımları sel kurtarma operasyonlarını engelliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD yaptırımları selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmalarında büyük engel teşkil ediyor" dedi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl Trump yönetimi tarafından uygulanan ABD yaptırımlarının, İran’da sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki başarılı kurtarma çabalarının önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD yaptırımları selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmalarında büyük engel teşkil ediyor" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl Trump yönetimi tarafından uygulanan ABD yaptırımlarının, İran’da sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki başarılı kurtarma çabalarının önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Zarif dün gece Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Amerika’nın İran üzerindeki azami baskısı, İran Kızılhaçı’nın sel felaketinden etkilenen topluluklara yönelik gerçekleştirmeye çalıştığı yardım faaliyetlerinin önünde büyük engel teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

“Bu ekonomik bir terörizmdir”
Yaptırımların, Tahran’ın tahliye helikopterleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan birçok ekipmana ulaşmasını engellediğini belirten Zarif, "Bu sadece ekonomik bir savaş değil, ekonomik bir terörizmdir" dedi.
İran’da 2 haftadan bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelinde etkili olarak 45 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yerel makamlar art arda daha fazla helikopterden uzak bölgelere ulaşmalarını istedi.
Devlet basını, sel felaketinin yüzlerce köyün yanı sıra ülkenin batısındaki kasaba ve şehirleri de vurduğunu söylüyor. Bazı bölgelerde ise acil durum çağrısında bulunuldu.

Vali görevden alındı
Sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinde felaket sırasında yurt dışı iznine ayrıldığı anlaşılan Vali Menaf Haşemi ülkede tartışma konusu olmuş ve bunun üzerine görevinden alınmıştı.

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