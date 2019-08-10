İran ABD yaptırımları yüzünden ilaç sıkıntısı yaşıyor mu?

Bu nedenle İran'ın miktar olarak bakıldığında toplam ilaç ihtiyacının yalnızca yüzde 4'ü ülke dışından geliyor ama değeri itibariyle bakıldığında ithal edilenler toplam ulusal ilaç kullanımının yaklaşık üçte birini oluşturuyor

Peki gerçek ne? İran'da yaptırımlar yüzünden gerçekten ilaç sıkıntısı var mı?

ABD ise bunun doğru olmadığında ısrarlı. Trump yönetiminin İran özel temsilcisi Brian Hook "Amerika Birleşik Devletleri İran halkına gidecek ilaç ve tıbbi aletleri yaptırımlardan muaf tutuyor" diyor.

Bir Kron hastası, kullanması gereken ilaçları bulmakta büyük güçlük çektiğini anlattı ve "Başka şehirlere ve kasabalara kadar giderek oralardaki eczanelerde var mı diye bakmam gerekiyor" dedi. Bazı eczanelerde ilacı bulabildiğini ancak fiyatının çok yüksek olması nedeniyle alamadığını da anlattı.

BBC İran'da dışardan ilaç getirten bir ithalatçı ile de konuştu. Bu ithalatçı da son iki yıldır ilaç sıkıntıları yaşandığını ve fiyatların yükseldiğini doğruladı.

Anestezide, kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları bulmanın özellikle zor olduğu söyleniyor.

İran'da yayımlanan istatistiklere göre son bir yıl içinde sağlık ve tıbbi hizmetler harcamalarının maliyeti yüzde 19 yükseldi.

Fakat bu ilaç sıkıntıları ve fiyat artışlarının sebebi sadece yaptırımlar mı? Yoksa başka faktörler de bu yönde etkide bulunuyor mu?

Yaptırımlar nasıl uygulanıyor**?**

Daha önce İran'a uygulanan uluslararası yaptırımlar 2016 yılında bu ülkeyle nükleer programı konusunda varılan anlaşmadan sonra kaldırılmıştı. Fakat geçen yılın Kasım ayında ABD'deki Trump yönetimi İran sanayi ve finans sektörlerine yönelik en sert yaptırımları yeniden devreye soktu.