İran ABD Yaptırımlarının Kademeli Kaldırılmasına Karşı

İran Dışişleri Bakanlığı 6 Nisan’da Viyana'da 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için planlanan görüşmeler öncesinde, ABD'nin tüm yaptırımlarını kaldırmasını istediklerini ve kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetilmesini reddettiklerini açıkladı.

Açıklama, Fransa'nın İran'ı Avusturya'nın başkentinde düzenlenecek ve Washington'la daha kapsamlı müzakerelerin bir parçası olacak dolaylı görüşmelerde yapıcı bir duruş sergilemeye çağırmasıyla aynı gün geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, Tahran'ın yaptırımların kademeli olarak gevşetilmesine karşı olduğunu söyledi.

Hatipzade, devlet kanalı Press TV'ye verdiği demeçte, "Aşamalı hiçbir plan düşünülmüyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikası, ABD yaptırımlarının tümden kaldırılmasıdır" dedi.

Eski Başkan Donald Trump, 2018'de ABD'yi nükleer anlaşmadan çıkardı ve İran'a yaptırımları yeniden uygulayarak Tahran'ın anlaşmanın bazı nükleer kısıtlamalarını ihlal etmesine neden oldu.

Trump'ın halefi Joe Biden anlaşmayı yeniden canlandırmak istiyor ancak Washington ve Tahran ilk adımı kimin atması gerektiği konusunda anlaşmazlık içindeler.