İran ABD Yaptırımlarının Kademeli Kaldırılmasına Karşı

İran Dışişleri Bakanlığı 6 Nisan’da Viyana'da 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için planlanan görüşmeler öncesinde, ABD'nin tüm yaptırımlarını kaldırmasını istediklerini ve kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetilmesini reddettiklerini açıkladı.
Açıklama, Fransa'nın İran'ı Avusturya'nın başkentinde düzenlenecek ve Washington'la daha kapsamlı müzakerelerin bir parçası olacak dolaylı görüşmelerde yapıcı bir duruş sergilemeye çağırmasıyla aynı gün geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, Tahran'ın yaptırımların kademeli olarak gevşetilmesine karşı olduğunu söyledi.
Hatipzade, devlet kanalı Press TV'ye verdiği demeçte, "Aşamalı hiçbir plan düşünülmüyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikası, ABD yaptırımlarının tümden kaldırılmasıdır" dedi.
Eski Başkan Donald Trump, 2018'de ABD'yi nükleer anlaşmadan çıkardı ve İran'a yaptırımları yeniden uygulayarak Tahran'ın anlaşmanın bazı nükleer kısıtlamalarını ihlal etmesine neden oldu.
Trump'ın halefi Joe Biden anlaşmayı yeniden canlandırmak istiyor ancak Washington ve Tahran ilk adımı kimin atması gerektiği konusunda anlaşmazlık içindeler.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Viyana görüşmelerinin odak noktasının "İran'ın nükleer anlaşmaya uymaya geri dönmek için atması gereken nükleer adımlar" olacağını bildirmişti.
2015 anlaşmasının tüm tarafları olan İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'nin anlaşmaya geri dönme olasılığını tartışmak için Cuma günü video konferans yöntemiyle görüşmeler yaptı.
İran Dışişleri Cevad Zarif ile bugün telefonda görüşen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Tahran'dan nükleer taahhütlerini daha fazla ihlal etmekten kaçınmasını talep ettiğini söyledi.
Le Drian, "İran'ı gerçekleşecek tartışmalarda yapıcı olmaya teşvik ettim. Gelecek haftalarda nükleer anlaşmaya tam olarak uymak için atılması gereken adımların belirlenmesine yardımcı olacaklar" dedi.
Telefon görüşmesiyle ilgili Twitter’da açıklama yapan Cevad Zarif de "Fransa'yı anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye ve ABD'nin uyguladığı yasadışı yaptırımlara uymayı bırakmaya çağırdım" ifadelerini kullandı.