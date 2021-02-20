İran ABD yaptırımlarının kaldırılacağından emin

Açıklamaları resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan İran hükümet sözcüsü Ali Rebii, devam eden diplomatik girişimleri, "tarafların yakın gelecekte tüm yaptırımların kaldırılmasını da içeren vaatlerine geri dönüşünün doğal girizgâhı" olarak tanımladı ve bu girişimlerin "diplomatik münakaşaya rağmen olumlu bir sonuç vereceğine yönelik tahminlerine güvendiklerini" söyledi.

2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'in yanı sıra Almanya ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da imzalanan anlaşma, İran'a yönelik yaptırımların durdurulması karşılığında Tahran'ın da nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu. ABD, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 yılında eski Başkan Donald Trump'ın kararıyla tek taraflı olarak çekilerek Tahran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. Ancak anlaşmaya taraf olan İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya; ABD'nin bu adımını eleştirerek mutabakata bağlılıklarının sürdüğünü bildirmişti. İran ise Trump yönetiminin tavrına tepki olarak anlaşmadan doğan yükümlülüklerini aşamalı olarak terk etme politikası izlemişti.