HABER

İran ABD'ye son sözünü söyledi! 'Savaş başlatan taraf olmayacağız'

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2019 00:21 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bölgede gerginliği artırmak istemediğini belirterek, "İran hiçbir şekilde gerginlik ya da savaş başlatan taraf olmayacak." dedi.

İran ABD'ye son sözünü söyledi! 'Savaş başlatan taraf olmayacağız'

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tahran'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya gelen Ruhani, görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN SAVAŞ BAŞLATAN TARAF OLMAYACAK"

Bölgesel sorunların komşular ve bölge ülkeleri arasında gerçekleştirilecek diyalog ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirten Ruhani, "İran bölgede ya da başka ülkeler ile gerginliği artırmak istemiyor. İran hiçbir şekilde gerginlik ya da savaş başlatan taraf olmayacaktır. Tarih boyunca İran, Umman Körfezi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gemicilik faaliyetinin sürdürülebilmesi için temel koruma görevini üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bölgede ihtiyaç duyulan kalıcı istikrar ve güvenliğin henüz sağlanamadığına işaret eden Ruhani, Bağdat ile Tahran arasında tüm alanlarda iş birliğinin gelişmesinin bu sürece olumlu etki yapacağını dile getirdi.

Ruhani, İran-Irak ilişkilerinin gelişmesi noktasında son yıllarda etkili adımlar atıldığını ve bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

İran ve Irak'ın bölgenin güvenliği ve istikrarının gelişmesi için iş birliklerini artırabileceğini vurgulayan Ruhani, Şattul Arap su yolunun temizlenmesi, İran'ın Huzistan eyaletinden Basra'ya uzanan demir yolunun yapılması, sınırda ortak sanayi bölgelerinin kurulması ve elektrik ile petrol alanındaki anlaşmaların iki halkın çıkarına olduğunu ve yetkililerin bu yönde çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi.

İran ile Irak arasındaki bankacılık faaliyetlerinin ticaret ve ekonominin gelişmesi için önemli olduğuna dikkati çeken Ruhani, vize kolaylığına ilişkin anlaşmanın iki ülke halkı için de çok yararlı olduğunu belirtti.

Ruhani ayrıca uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin İran için çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda iki ülkenin ortak bir plan ve iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

"IRAK, İRAN'A KARŞI UYGULANAN YAPTIRIMLARIN BİR PARÇASI OLMAYACAK"

Öte yandan Irak Başbakanı Abdulmehdi, iki ülke halkının çıkarlarına hizmet eden anlaşmaların uygulanmasını istedi.

Abdulmehdi, "Irak hiçbir şekilde İran'a karşı uygulanan yaptırımların bir parçası olmayacak. İran ile Irak'ın güvenliği birbirine bağlı. Ortak sınırların korunması için birlikte çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İran ve Iraklı girişimcilerin iş birliğini desteklediklerini vurgulayan Abdulmehdi, bu yöndeki çalışmaların daha da yoğunlaştırılarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Abdulmehdi akşam saatlerinde Tahran'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Başbakanı'nın daha önce duyurulmayan "sürpriz" Tahran ziyaretinin, İran'ın geçen cuma günü İngiltere'ye ait bir petrol gemisini alıkoyması sonrasına denk gelmesi dikkati çekiyor.(AA)

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
Şanlıurfa Valiliği: Suriye tarfından atılan roket Ceylanpınar'da evin çatısına isabet etti, beş kişi yaralıŞanlıurfa Valiliği: Suriye tarfından atılan roket Ceylanpınar'da evin çatısına isabet etti, beş kişi yaralı
‘Trump’ın Cumhuriyetçi Senatörleri Türkiye Konusunda İkna Etmesi Zor’‘Trump’ın Cumhuriyetçi Senatörleri Türkiye Konusunda İkna Etmesi Zor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Hasan Ruhani ABD

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

ABD'den İran İHA'sını sinyal bozucu sistemle düşürdüğü iddiası

ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor

İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

ABD heyetiyle 2 saat 45 dakika Suriye görüşmesi

ABD heyetiyle 2 saat 45 dakika Suriye görüşmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.