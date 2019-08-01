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İran, ABD yönetimini "Zarif konusunda" çelişkili olmakla suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 00:57 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "ABD yöneticileri, defalarca kez Zarif’i İran siyasetinde yetkili görmediklerini ifade etmelerine rağmen akılsız bir şekilde ona yaptırım uyguluyor. ABD’liler, Zarif’in bilgeliği ve müzakere yeteneğinden dolayı derin bir korku içinde"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i İran siyasetinde "yetkili" görmemesine rağmen yaptırım uygulayarak çelişkili davrandığını belirtti.

Musevi, ABD Hazine Bakanlığının Zarif'i yaptırım listesine almasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD yönetimini "çelişkili" olmakla suçlayan Musevi, "ABD yöneticileri, defalarca kez Zarif’i İran siyasetinde yetkili görmediklerini ifade etmelerine rağmen akılsız bir şekilde ona yaptırım uyguluyor. ABD’liler, Zarif’in bilgeliği ve müzakere yeteneğinden dolayı derin bir korku içinde." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN

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