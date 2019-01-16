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İran ABD'den İranlı gazeteciyi "derhal" serbest bırakmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: - "Press TV muhabiri ve sunucusu Merziye Haşimi'nin hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını ve kendisine yönelik insanlık dışı muamaleyi kınıyoruz"

İran, ABD'de gözaltında tutulan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin sunucusu Haşimi'nin ABD'de gözaltına alınmasını kınadı.

Haşimi'yi "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakması için ABD'ye çağrıda bulunan Kasımi, İran-ABD vatandaşı kadın gazetecinin ABD'li güvenlik görevlileri tarafından kötü muameleye uğradığını ileri sürdü.

Haşimi'nin gözaltı merkezinde temel insan haklarından mahrum bırakıldığını öne süren Kasımi, "Press TV muhabiri ve sunucusu Merziye Haşimi'nin hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını ve kendisine yönelik insanlık dışı muamaleyi kınıyoruz." dedi.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı Merziye Haşimi, pazar günü ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği ve gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürüldü.

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ABD behram kasimi İRAN merziye haşimi

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