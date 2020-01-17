'İran ABD’den Misilleme Korkusu Nedeniyle Uçağı Yanlışlıkla Vurdu’ 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın, ABD’nin F-35’lerle saldıracağına dair duyumların ardından Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu ileri sürdü. Lavrov bunu bir mazeret olarak göstermediğini de vurguladı.

Cuma günü Moskova’da, 2019’daki çalışmalarla ilgili yıllık değerlendirmelerin yapıldığı basın konferansında konuşan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, “O sırada İran’ın sınır bölgesindeki hava sahasında (ABD’ye ait) en ez altı F-35 savaş uçağı varmış. Bu bilgi henüz doğrulanmadı ancak bu tür olayların her zaman sinirlilik yarattığının altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı.

Lavrov İran’ın Irak’ta ABD birliklerinin bulunduğu üslere hava saldırısı düzenlemesinin ardından Amerika’dan misilleme olacağı korkusuyla yolcu uçağını hedef almış olabileceğini söyledi ve “İranlılar’ın o sırada, Irak’taki saldırılarının ardından ABD’den misilleme bir hamle bekledikleri ancak bunun nereden gelebileceğinden emin olamadıklarıyla ilgili istihbarat var” dedi.

İranlı yetkililerin 176 yolcu ve mürettebat taşıyan uçağı yanlışlıkla düşürmelerinin insan hatasından kaynaklandığına da dikkat çeken Bakan Lavrov, bu açıklamalarıyla kimsenin hatası için mazeret bulmaya çalışmadığını da kaydetti.

Amerika’nın Irak’ta düzenlediği hava saldırısında İran’ın en üst düzey askeri lideri Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD-İran arasındaki gerilim İslam Devrimi’nden bu yana gözlemlenen en kritik seviyeye ulaştı.

