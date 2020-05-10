İran ABD’den Yanıt Bekliyor

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, Washington’un tutuklu takası konusunda henüz bir yanıt vermediğini belirtti. Rabiei, ülkesinin Amerika’yla tutuklu takasına koşulsuz hazır olduğunu söyledi.

Eğer tutuklu takası gerçekleşirse bu iki ülke arasında çok nadir görülen işbirliğine bir örnek olacak. İki ülke ilişkileri Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana oldukça gerilmiş durumda.

Rabiei, tutukluların koşulsuz serbest bırakılması konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını belli ettiklerini söyledi fakat Amerikalılar’ın buna henüz yanıt vermediklerini belirtti. Rabiei, Amerikalılar’ın kendilerine durumu sonlandırmak için hiç olmadığı kadar hazırlıklı göründüklerini de vurguladı.

İki ülke Corona nedeniyle cezaevindekilerin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. İran, Ortadoğu’da Corona’dan en fazla etkilenen ülke. Amerika ise açık ara dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke.

Üç İranlı yetkili geçen hafta Reuters’a iki ülke arasında tutuklu takasının işlemekte olduğunu belirtmişti. Amerikan Donanması’ndan emekli Michael White’ın muhtemel tutuklu takasında yer alacak isimlerden olması bekleniyor. White, 2018’de tutuklanmış, Mart ayının ortasında cezaevinden çıkartılmıştı. Bununla birlikte White halen İran’da bulunuyor.