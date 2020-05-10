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İran ABD’den Yanıt Bekliyor

10.05.2020 17:23 | Son Güncelleme

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, Washington’un tutuklu takası konusunda henüz bir yanıt vermediğini belirtti. Rabiei, ülkesinin Amerika’yla tutuklu takasına koşulsuz hazır olduğunu söyledi

İran ABD’den Yanıt Bekliyor

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, Washington’un tutuklu takası konusunda henüz bir yanıt vermediğini belirtti. Rabiei, ülkesinin Amerika’yla tutuklu takasına koşulsuz hazır olduğunu söyledi.

Eğer tutuklu takası gerçekleşirse bu iki ülke arasında çok nadir görülen işbirliğine bir örnek olacak. İki ülke ilişkileri Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana oldukça gerilmiş durumda.

Rabiei, tutukluların koşulsuz serbest bırakılması konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını belli ettiklerini söyledi fakat Amerikalılar’ın buna henüz yanıt vermediklerini belirtti. Rabiei, Amerikalılar’ın kendilerine durumu sonlandırmak için hiç olmadığı kadar hazırlıklı göründüklerini de vurguladı.

İki ülke Corona nedeniyle cezaevindekilerin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. İran, Ortadoğu’da Corona’dan en fazla etkilenen ülke. Amerika ise açık ara dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke.

Üç İranlı yetkili geçen hafta Reuters’a iki ülke arasında tutuklu takasının işlemekte olduğunu belirtmişti. Amerikan Donanması’ndan emekli Michael White’ın muhtemel tutuklu takasında yer alacak isimlerden olması bekleniyor. White, 2018’de tutuklanmış, Mart ayının ortasında cezaevinden çıkartılmıştı. Bununla birlikte White halen İran’da bulunuyor.

Rabiei, Amerika’nın İran’ın bu konuda ne kadar hazırlıklı olduğunu bildiğini ve arabuluculuk için üçüncü bir ülkeye ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Rabiei, Amerika’da cezaevinde bulunan İranlılar’ın durumlarından endişeli olduklarını ve sağlıklarıyla güvenliklerinden Amerikalılar’ın sroumlu olduğunu söyledi.

İran’ın ne kadar Amerikalı’yı tuttuğu bilinmiyor ancak bunlar arasında baba ve oğul Baguer’le Siamak Namazi de bulunuyor. Amerikan cezaevlerinde ise onlarca İranlı var. Birçoğu yaptırımlara uymadığı için cezaevinde.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Aralık ayında tutuklu takasına hazır oldukları belirtmiş ve “top Amerika’da” demişti. Mart ayının ortasında da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran’a Corona nedeniyle iyi niyet göstergesi olarak cezaevindeki Amerikalılar’ı serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

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