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"İran ABD'nin baskılarına direnmeyi sürdürecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani: "Ek yaptırımlarla İran'a baskı yapmaya çalışıyorlar ancak İranlılar bu baskılara karşı direnmeyi sürdürecek"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin yaptırımlarla İran'a baskı siyasetini sürdürdüğünü ancak buna karşı direneceklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sırbistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Zarko Obradoviç'le başkent Tahran'da bir araya gelen Laricani, ABD'nin İran'a yönelik son yaptırımlarını değerlendirdi.

ABD'nin ek yaptırımlarla İran'a baskı siyasetine devam ettiğini dile getiren Laricani, "Amerikalılar, kendi imzaladıkları nükleer anlaşmayı dahi ayaklar altına aldı. Ek yaptırımlarla İran'a baskı yapmaya çalışıyorlar ancak İranlılar bu baskılara karşı direnmeyi sürdürecek." dedi.

ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı Sırbistan ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulunan Laricani, "Dost ülkeler arasında derin bağlantılar kurulursa Amerikalılar bu ülkelere yönelik baskı uygulayamaz." ifadesini kullandı.

Laricani, Tahran ve Belgrad arasında teknoloji, tarım ve enerji konularında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Obradoviç ise iki ülke arasındaki siyasi iş birliğinin üst düzeyde olduğunu ancak ekonomik alanda istenilen seviyede olmadıklarına dikkati çekerek, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin yıl dönümünde Washington'un yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki faaliyetlerini kısmen durdurduğunu açıklamıştı.

ABD son olarak İran'ın en büyük petrokimya firması olan İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ile 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

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ABD İRAN İran Meclis Başkanı Ali Laricani sırbistan yaptırımlar

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