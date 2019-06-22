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İran: “ABD’nin herhangi bir tehdidine karşılık cevap vereceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, “ABD’nin herhangi bir tehdidine karşılık cevap vereceğiz” dedi.ABD ve İran arasındaki gerginlik İran’ın ABD’nin insansız hava aracını düşürmesiyle tırmandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, “ABD’nin herhangi bir tehdidine karşılık cevap vereceğiz” dedi.
ABD ve İran arasındaki gerginlik İran’ın ABD’nin insansız hava aracını düşürmesiyle tırmandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, “İran topraklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. İran, ABD’nin herhangi bir saldırganlığı veya tehdidine karşı koyacak” şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü uluslararası sularda seyreden insansız hava aracını düşürdüler. Sersemledik ve misilleme yapmak için yüklendik, 3 noktaya misilleme yapmamız halinde kaç kişinin öleceğini sordum. Bir generalden 150 kişi cevabı geldi. Saldırı yapılmasından 10 dakika önce, saldırıyı durdurdum. Orantılı bir şekilde insansız bir hava aracını düşürmeyi düşündüm. Çok acelem vardı. Ordumuz bugün kadar üretilenlerin en iyisini yeniden üretir ve hareket hazırlar. Yaptırımlar acıtıyor ve buna dün gece daha fazlası eklendi. İran, asla, ne ABD’ye ne de dünyaya karşı nükleer silaha sahip olamaz!" ifadelerini kullanmıştı.

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