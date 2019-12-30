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  4. İran, ABD'nin Irak’taki saldırılarını kınadı

İran, ABD'nin Irak’taki saldırılarını kınadı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 13:00 | Son Güncelleme

İran, ABD’nin Irak’taki hava saldırılarını kınadı ve 'işgalci' olarak tanımladığı ABD’nin bu ülkedeki askeri varlığının son bulmasını istedi.

Tahran, (DHA)- İran, ABD’nin Irak’taki hava saldırılarını kınadı ve 'işgalci' olarak tanımladığı ABD’nin bu ülkedeki askeri varlığının son bulmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin terörle mücadele söylemlerinin 'yalan' olduğunu, yapılan saldırının açık bir şekilde 'terörizm' örneği olduğunu savundu.

İranlı sözcü, yaptığı açıklamada, "Bu saldılar, bir kez daha ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiğinin yalan olduğunu kanıtlamış oldu. Çünkü hedef aldığı güçler, son yıllarda DEAŞ teröristlerine ağır darbe vurmayı başarmıştır" dedi. Yabancı kuvvetlerin bölgede bulunmasının gerilim ve güvensizliği arttırdığını belirten Musevi, "ABD, bölgedeki işgalci varlığına son vermeli. ABD’yi, Irak’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve bu ülkenin içişlerine karışmamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, dün gece Irak’ta İran’a yakınlığıyla bilinen Hizbullah güçlerinin mevzilerini hava saldırılarıyla vurmuştu.

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