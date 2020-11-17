İran: “ABD’nin Saldırısına Ezici Karşılık Veririz”

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta İran’ın nükleer santralının vurulmasına yönelik seçeneklerin kendisine sunulmasını istediği haberlerinin ardından İran’dan açıklama geldi. İran hükümeti sözcüsü ABD’nin İran’a yönelik saldırısına “ezici bir karşılık” vereceklerini söyledi. İran hükümeti sözcüsü Ali Rabiei, Salı günü hükümete ait resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, “İran halkına karşı atılacak her adıma ezici bir karşılık verilecektir” dedi. New York Times gazetesi ve Reuters haber ajansı, Amerikalı yetkililere dayandırdıkları haberlerinde, Başkan Trump’ın görevden ayrılmasına iki ay kala, İran’ın Natanz nükleer tesisinin vurulması konusunda istişarelerde bulunduğunu; ancak bunun yapılmaması konusunda ikna edildiğini yazmıştı. Haberlerde adı geçen yetkililerden biri olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Çarşamba günü uzun süredir İran’a karşı askeri adım atabileceği imasında bulunan İsrail’i ziyaret edecek. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, haberlerin ardından, “Ben İranlılar’ın yerinde olsam, rahat olmam” ifadelerini kullanmış; ancak Oval Ofis’te geçtiğimiz Perşembe günü yapıldığı belirtilen istişarelerden haberdar olmadığını söylemişti.

İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Yuval Steinitz, “İranlılar’ın aniden yüksek seviyede uranyum zenginleştirmeye ve nükleer silah geliştirmeye yönelmesi halinde ABD’nin ve belki de diğer ülkelerin askeri gücüyle karşı karşıya kalacağını bilmesinin önemli olduğunu” söyledi. İran ise nükleer programının barışçı olduğunu savunuyor. İran hükümeti sözcüsü Rabiei, İsrail’i İran’a karşı psikolojik savaş yürütmekle suçladı. İran hükümeti sözcüsü, “Ben şahsen ABD’nin dünyada ve bölgede güvensizliğe yol açmak isteyebileceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer tesisine yönelik saldırı masada mı? New York Times’ın haberinde, Başkan Trump’ın Perşembe günü Oval Ofis’te üst düzey danışmanlarıyla İran’ın nükleer tesisinin önümüzdeki haftalarda vurulması konusunda hangi seçeneklerin olduğuna ilişkin toplantı yaptığını yazmıştı. Amerikalı yetkililere göre, Oval Ofis’teki toplantı, İran’ın nükleer programını izleyen uluslararası denetçilerin İran’ın nükleer stoğunda önemli düzeyde artış olduğunu bildirmesinin ardından yapıldı.