İran ABD'nin talebini reddeden Lüksemburg mahkemesinin kararından memnun

İran, ABD'nin Tahran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulması isteğinin Lüksemburg'da bir mahkeme tarafından reddedilmesini "hukuk zaferi" olarak niteledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Lüksemburg mahkemesinin kararına ilişkin başkent Tahran'da basına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, kararın dünyada halen bağımsız kararlar alabilen mahkemeler bulunduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

ABD'nin asılsız iddialarla İran'ın mal varlıklarını yağmalamak istediğini söyleyen Kasımi, "ABD'nin diğer ülkelere karşı totaliter ve zorbaca hareket ettiği dönem geride kaldı. Çeşitli kurumlarımızın İran halkının hakkını korumak için ortaya koydukları çabaların sonucunda bu zafere ulaştık." dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de yaptığı açıklamada, kararın ABD'ye karşı kazanılan "önemli bir hukuk zaferi" olduğunu ifade etti.

- Lüksemburg mahkemesi ABD'nin İran kararını reddetti

Lüksemburg'daki mahkeme, ABD'nin İran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının kurbanlarının ailelerine tazminat olarak ödenmek üzere el konulması isteğini dün reddettiğini açıklamıştı.