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İran ABD'nin talebini reddeden Lüksemburg mahkemesinin kararından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

ABD'nin Tahran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulması isteğinin Lüksemburg'da bir mahkemece reddedilmesi İran tarafından "hukuk zaferi" olarak nitelendirildi - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: "ABD'nin diğer ülkelere karşı totaliter ve zorbaca hareket ettiği dönem geride kaldı. Çeşitli kurumlarımızın İran halkının hakkını korumak için ortaya koydukları çabaların sonucunda bu zafere ulaştık"

İran, ABD'nin Tahran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulması isteğinin Lüksemburg'da bir mahkeme tarafından reddedilmesini "hukuk zaferi" olarak niteledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Lüksemburg mahkemesinin kararına ilişkin başkent Tahran'da basına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, kararın dünyada halen bağımsız kararlar alabilen mahkemeler bulunduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

ABD'nin asılsız iddialarla İran'ın mal varlıklarını yağmalamak istediğini söyleyen Kasımi, "ABD'nin diğer ülkelere karşı totaliter ve zorbaca hareket ettiği dönem geride kaldı. Çeşitli kurumlarımızın İran halkının hakkını korumak için ortaya koydukları çabaların sonucunda bu zafere ulaştık." dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de yaptığı açıklamada, kararın ABD'ye karşı kazanılan "önemli bir hukuk zaferi" olduğunu ifade etti.

- Lüksemburg mahkemesi ABD'nin İran kararını reddetti

Lüksemburg'daki mahkeme, ABD'nin İran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının kurbanlarının ailelerine tazminat olarak ödenmek üzere el konulması isteğini dün reddettiğini açıklamıştı.

Mahkeme, ABD'de bir mahkemenin 2012'de aldığı "İran devletinin yargı muafiyetinin yok sayılması" yönündeki kararın Lüksemburg'da uygulanmasının uluslararası hukukta yeri olmadığına hükmetmişti.

New York'ta bir mahkeme 2012'de aldığı kararda, 11 Eylül 2001'de New York ve Washington'daki terör saldırılarıyla ilişkili olduğu iddiasıyla İran'ın 7 milyar dolarlık mal varlığına el konularak saldırının kurbanlarının ailelerine tazminat olarak verilmesine hükmetmişti. Mahkemenin kararının ardından aileler, İran'ın Avrupa'da dondurulan mal varlıklarına erişim izni alabilmek için İngiltere ve Lüksemburg'da dava açmıştı.

Saldırıları soruşturan ABD'deki resmi 11 Eylül Komisyonu ise İran'ın saldırılarda dahli olduğuna ilişkin bir delil bulamamıştı.

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ABD İRAN Lüksemburg

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