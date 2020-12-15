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İran ABD'nin Türkiye'ye Yaptırım Kararına Tepki Gösterdi

15.12.2020 12:01 | Son Güncelleme:
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İran ABD'nin Türkiye'ye Yaptırım Kararına Tepki Gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Zarif, Twitter hesabından “önce komşular” etiketiyle bir mesaj paylaştı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Zarif, Twitter hesabından “önce komşular” etiketiyle bir mesaj paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yayımladığı mesajda “ABD’nin yaptıtımlara bağımlılığı ve uluslararası hukuku hor görme durumu yeniden karşımızda. ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararını güçlü biçimde kınıyor ve Türk halkının hükümetinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan yönetimi de yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye’ye yaptırımını kabul edilemez olarak nitelemişti.

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