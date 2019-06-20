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İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 06:32 | Son Güncelleme

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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ABD'ye ait İHA düşürdü Hürmüzgan Eyaleti İRAN

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