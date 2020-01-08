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  4. İran ABD'ye füze saldırısıyla misilleme yaptı

İran ABD'ye füze saldırısıyla misilleme yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

İran ABD’nin Irak'ta kullandığı üslere füze saldırısı düzenledi.

İran ABD'ye füze saldırısıyla misilleme yaptı

ABD Başkanı Trump "her şey yolunda" açıklamasında bulundu.İran, ABD'nin general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gece yarısı Irak'ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse füze saldırısı düzenleyerek misillemede bulundu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada ABD önderliğindeki koalisyonun askeri personelinin konuşlu olduğu Irak'taki en az iki üsse İran topraklarından en az 12 adet balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Saldırılar TSİ ile 01.30 sıralarında gerçekleşti.

Saldırılarda El Esad hava üssü ve Erbil'deki bir üssün hedef alındığı bildirildi. Irak'ta 5 bin civarında ABD askeri bulunuyor.

Trump: Her şey yolunda

ABD Başkanı Donald Trump, ABD saati ile dün gece Twitter'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve bugün sabah saatlerinde açıklama yapacağını ifade etti.

Saldırının düzenlendiği el-Esad hava üssünü Aralık 2018'de ziyaret etmiş olan Trump, "Her şey yolunda!" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif "İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi kapsamında kendini savunmak için orantılı önlem" aldığını kaydetti. Zarif İran vatandaşları ile üst düzey yetkililerine saldırı düzenlenen üslerin hedef alındığını belirtti. Zarif savaşı tırmandırmak istemediklerini ancak saldırılara karşı kendilerini savunacaklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamalarında Kasım Süleymani'nin geçen hafta ABD tarafından öldürülmesine karşılık olarak füze fırlattıklarını teyit etti.

İran televizyonunda yer alan İran'ın ruhani liderinin makamından üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada füze saldırısının ele alınan birkaç misilleme senaryosundan "en hafifi" olduğunu ifade etti.

dpa, Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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