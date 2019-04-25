İran, ABD’ye verdiği tutuklu değişimi teklifinde ciddi

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’ye sunulan tutuklu değişimi teklifinde ciddi olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif tarafından ABD’ye yapılan tutuklu değişimi teklifinin ciddi olduğunu ve geçmişe dayandığını açıkladı. İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD’nin tüm İranlı tutukluları serbest bırakması halinde İran’da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarını serbest bırakacaklarını söyleyerek, ”ABD’de yaptırımlar nedeniyle ve farklı suçlamalarla tutuklanan İranlıların serbest bırakılması durumunda, İran da ABD’li tutukluları serbest bırakmaya hazırdır” dedi.

ABD’nin İran’da bulunan tutukluların tek taraflı olarak serbest bırakılmasını talep etmesini ABD’nin güvenilmezliği olarak değerlendiren İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, “Eğer ABD bu konuda bir irade gösterirse, Dışişleri Bakanımızın teklifi gayet açık ve nettir” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif New York’ta bulunan düşünce kuruluşu Asia Society’de yaptığı konuşmada, Trump yönetimine İran’da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD’de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulundu.

