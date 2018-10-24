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İran ABD'yi dikkatleri Kaşıkçı cinayetinden başka yöne çekmekle suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:53 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarla Cemal Kaşıkçı cinayetini dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmayı hedeflediğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarla Cemal Kaşıkçı cinayetini dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmayı hedeflediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezi'nin (FTFC) Tahran'ın Taliban'a destek verdiği iddiasıyla İran ve Taliban'la bağlantılı 9 kişiyi terör listesine dahil etmesine tepki gösterdi.

ABD'nin söz konusu yaptırımlarla dikkatleri Kaşıkçı cinayetinden başka yönlere çekmeye çalıştığını dile getiren Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"ABD Hazine Bakanı, Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada İstanbul'da ve Yemen'de işlenen Suudi vahşetini manşetlerden düşürmek için İran'a, İran karşıtı Taliban'ı desteklediği gerekçesiyle yaptırım getirdi."

Zarif, Taliban'ın Tahran'la değil Washington'la müzakereler yürüttüğünü ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu "Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezi"nin (TFTC) Taliban ve İran'la ilişkili 9 kişiyi terör listesine dahil ettiğini belirtmişti. İkisi İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü'yle bağlantılı bu kişiler arasında iki Pakistanlı ve beş de Afganlı bulunuyor.

Aynı gün Suudi Arabistan ile Bahreyn, Devrim Muhafızları Ordusu ve Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi terör listesine aldığını duyurmuştu.

- Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gittiği konsolosluktan çıkmamıştı. Riyad yönetimi, önce Suudi gazetecinin konsolosluktan çıktığını ve nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı.

Suudi Arabistan, 20 Ekim'de gazetecinin akibetiyle ilgili endişelerin artması sonucunda Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

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