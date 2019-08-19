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İran ABD'yi petrol tankerine müdahale etmemesi için uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "Özellikle ABD'nin İsviçre Büyükelçiliği olmak üzere resmi kanallar üzerinden uyarıda bulunduk. Böyle bir girişim (tankeri alıkoyma girişimi) açık denizlerdeki seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atacaktır"

İran, ABD yönetimini, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından 45 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılan "Adrian Darya-1" petrol tankerine uluslararası sularda müdahale etmemesi için uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin kararıyla serbest bırakıldıktan sonra dün gece denize açılan İran'a ait petrol tankerine ABD'de bir mahkemenin el koyma kararı almasını değerlendirdi.

İran'ın, uluslararası sularda tankere yönelik alıkoyma girişiminde bulunulmaması konusunda ABD'yi uyardığını belirten Musevi, "Özellikle ABD'nin İsviçre Büyükelçiliği olmak üzere resmi kanallar üzerinden uyarıda bulunduk. Böyle bir girişim (tankeri alıkoyma girişimi), açık denizlerdeki seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atacaktır." dedi.

Musevi, tankere müdahale edilmesinin kötü sonuçları olacağını dile getirdi.

İran tarafından uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankerinin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin soru üzerine Musevi, "Bu konuda söz konusu tankerin ihlallerini soruşturan mahkemenin vereceği kararı beklemeliyiz." ifadesini kullandı.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

Kararın ardından ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

İran'a ait tanker, dün yerel saatle 23.30'da Cebelitarık'tan Doğu Akdeniz istikametinde ayrılmıştı.

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ABD Adrian Darya 1 İRAN İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi

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