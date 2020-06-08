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İran ABD'yle Daha Fazla Mahkum Takası Yapmaya Hazır

08.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, ülkesinin Amerikayla daha fazla mahkum takası yapmaya hazır olduğunu söyledi

İran ABD'yle Daha Fazla Mahkum Takası Yapmaya Hazır

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, ülkesinin Amerikayla daha fazla mahkum takası yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Musavi yaptığı açıklamada “Eğer mevcut mahkumları takas etme imkanı varsa biz, Amerika’da mahkum edilmiş durumda olan kişileri, ülkeye getirmeye hazırız” dedi.

Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin eski bir üyesi olan ve İran’da 2018 yılından bu yana tutuklu olan Michael White son olarak İran tarafından serbest bırakılarak Amerika’ya döndü. Bunun karşılığında Amerika İran asıllı fizikçi Mecid Taheri’nin ülkesini ziyaret etmesine izin verdi.

Michael White serbest bırakılmadan iki gün önce de Amerika’da tutuklu bulunan İranlı professor Siruz Asgari’nin ülkesine dönmesine izin verilmişti.

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