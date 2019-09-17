İran ABD’yle Görüşme Seçeneğine Kapıları Kapattı

ABD’nin maksimum baskı politikası karşısındaysa İran anlaşmayla öngörülen yükümlülüklerini adım adım bırakmaya başlamıştı. İran, AB ülkelerinin ekonomisini yaptırımlardan korumayı başaramaması halinde bu anlaşmanın daha çok maddesini ihlal etmeye hazırlandığını söylüyor.

Başkan Trump geçen yıl ABD’yi İran’la altı ülke arasında yapılan 2015 tarihli ululslararası nükleer anlaşmadan çekmiş ve nükleer programını sona erdirmesi karşılığında kaldırılan ekonomik yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

Hamaney, İranlı tüm yetkililerin bu görüşü benimsediğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Hamaney, “İranlı yetkililer Amerikalı yetkililerle hiçbir düzeyde asla görüşmeyecek. Bu İran’a baskı uygulama politikalarının bir parçası. Maksimum baskı politikaları başarısız olacak” ifadelerini kulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile BM Genel Kurul toplantıları çerçevesinde bu ay New York’ta bir araya gelebileceğini söylemişti.

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın ABD’yle hiçbir zaman teke tek görüşme yapmayacağını ancak Washington’un 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmesi halinde çoklu görüşmelere katılabileceklerini belirtti.

Devlet meselelerinde son sözü söyleyen isim olan Hamaney, Amerikalılar’la görüşmenin maksimum baskı projesinin başarılı olduğunu göstereceğini kaydetti.

Tahran ve Washington arasındaki gerilim Suudi Arabistan’daki petrol sahalarına haftasonunda düzenlenen saldırıların ardından artmıştı. Saldırı petrol fiyatlarında ani artışa ve Ortadoğu’da yeni çatışma kaygılarına neden olmuştu.

Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Saldırının arkasında İran var gibi görünüyor” demiş ancak savaşa girmek istemediği mesajını da vermişti. İran ise saldırılarla bağlantısı olduğunu reddetmişti.

Suudi Arabistan ise saldırıların İran silahlarıyla yapıldığını belirtmiş ve güçlü şekilde yanıt verme kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan BM uzmanlarından saldırıyı araştırmaya yardım etmelerini istedi. Suudi hükümetinden yapılan açıklamada, saldırıların uluslararası güvenlik ve küresel enerji tedariğine tehdit oluşturduğu belirtildi ve uluslararası camiaya, bu saldırıların arkasında olanlara karşı koymak için “sorumluluklarını üstlenme” çağrısında bulunuldu.