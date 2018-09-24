HABER

İran açık açık tehdit etti: Sizi yıkıcı bir yanıt bekliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Ahvaz'daki terör saldırısında 12 üyesini kaybeden Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail liderlerini yıkıcı bir yanıtın beklediği uyarısını yaptı. İran İstihbarat Bakanı ise, geniş terör ağının tüm bağlantılarının belirleneceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail liderlerini açık şekilde tehdit etti.

Ahvaz'da 25 kişinin öldüğü saldırıdan iki gün sonra konuşan Devrim Muhafızları başkan yardımcısı, ABD ve İsrail liderlerini yıkıcı bir yanıtın beklediğini söyledi.

Devrim Muhafızları, dün yaptığı açıklamada da 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurmuştu.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi ise, dakikalar önce yaptığı açıklamada, teröristlerin bağlantılarını belirleyeceklerini ilan etti. Alavi, "Saldırıdaki tüm teröristlerin bağlantılarını tespit edeceğiz.

Terör ağının geniş bir kısmı halihazırda tutuklandı" dedi.

Ahvaz'daki askeri törende 12 üyesini kaybeden Devrim Muhafızları'nın yanı sıra, İran lideri Hasan Ruhani de ABD'yi saldırıdan sorumlu tutuyor.

Ancak Washington tarafında bu suçlamalar pek etki etmişe benzemiyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Halley, suçlamaları reddedip İran'ın aynaya bakmasını istedi.

PARTNERParlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!Parlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!
Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yoldaGerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda
Çift başlı yılan koruma altına alındıÇift başlı yılan koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN tehdit ABD israil Ahvaz Devrim Muhafızları

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
he he intikam alacaksınız..ne zaman....
Yillardir bildigin tek sey tehtit adamlar istedigi zaman ülkene giriyor karıştırıp çıkıyor.Bir kerede dediğini yap dişini göster görelim hep havlayıp duruyorsun
BU İŞ YAHUDİ İŞİDİR, ZATEN KENDİLERİNİ ÜSTÜN IRK GÖRMELERİ VE DİĞER İNSANLARI BARBARCA ÖLDÜRMELERİ EN GÜZEL İSPATIDIR. BÜYÜK İSRAİL'İ KURUCAZ DİYE AVUNUYORLAR, SONUNU HAZIRLIYOR İSRAİL.
Devrim Muhafızları, dün yaptığı açıklamada da 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurmuştu.hadiya neyi bekliyrsun
Diğer Haberler
Almanya'da 7 bin eşcinsel çift evlendi

Almanya'da 7 bin eşcinsel çift evlendi

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Çift başlı yılan koruma altına alındı

Çift başlı yılan koruma altına alındı

Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Kim inanır büyükanne olduğuna! O dünyanın en seksisi!

Kim inanır büyükanne olduğuna! O dünyanın en seksisi!

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.