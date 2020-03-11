HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran açıkladı: Koronavirüs ilacını bulduk

İran açıkladı: Koronavirüs ilacını bulduk

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüse karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

İran açıkladı: Koronavirüs ilacını bulduk

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüse yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, ”İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken” dedi.

Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, ”Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

İran’da artan koronavirüs nedeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 8 bin 42 olurken 291 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
İtalya'da 'kimin öleceğine' doktorlar karar veriyorİtalya'da 'kimin öleceğine' doktorlar karar veriyor
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Diğer Haberler
Görüntüler olay yarattı! Metroda elini ağzına sokup..

Görüntüler infial yarattı! Elini ağzına sokup..

Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında şimdiye kadar cevaplanmış sorular

Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında neler biliyoruz?

Hastanelerin yoğunluğundan 'kimin öleceğine' doktorlar karar veriyor

İtalya'da 'kimin öleceğine' doktorlar karar veriyor

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı arttı!

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı arttı!

İranlı milletvekili koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı

İranlı milletvekili koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı

İnanılmaz! Koronavirüsten korunmak için 44 kişi öldü

İnanılmaz! Koronavirüsten korunmak için 44 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.