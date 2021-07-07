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İran Afgan Hükümeti ve Taleban Arasında Arabuluculuk Önerdi

07.07.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan hükümet yetkilileri ve Taleban siyasi komitesi üyeleriyle görüşmeler yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin siyasi çözüm konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi

İran Afgan Hükümeti ve Taleban Arasında Arabuluculuk Önerdi

İran’dan Afganistan’da hükümet ve Taleban arasındaki gerginlik için arabuluculuk yapma önerisi geldi.

Afgan hükümet yetkilileri ve Taleban siyasi komitesi üyeleriyle görüşmeler yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin siyasi çözüm konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Zarif devlet medyasına yaptığı açıklamada “İran, Afganistan’da süregelen krizi çözmek konusunda taraflar arasında diyalog kurulması için yardımcı olmaya hazırdır” dedi. İran Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca “Amerika Afganistan’da başarılı olamadı ayrıca onların 20 yıldan uzun süredir ülkedeki varlığı Afganistan’da yıkıcı sonuçlar yarattı. Bugün, Afgan halkı ve siyasi liderleri ülkelerinin geleceği için zor bir karar vermek zorundalar” dedi.

Şii bir ülke olan İran’ın aslında uzun yıllardır Sünni grup Taleban’la arasında sorunlar yaşanıyordu ancak son dönemde taraflar biraraya gelerek görüşmeler yapmaya başladılar.

Taleban ve Afgan hükümet yetkilileri arasında Katar’da devam eden görüşmelerde henüz bir uzlaşı sağlanmış değil.

ABD yönetimiyse İran’ı, Taleban’ın Amerikan askerlerine yönelik saldırılarında üstğ kapalı şekilde korumakla suçladı. Ancak İran bu iddiaları her zaman reddetti.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran’da yapılan toplantıya Taleban’ın siyasi kanadı yetkilisi Şer Muhammed Abbas Stanekzay’ın katıldığını duyurdu. Toplantıya Afgan hükümet temsilcilerinin de katıldığını belirtildi.

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