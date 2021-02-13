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İran-Afganistan sınırında büyük patlama

13.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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İran-Afganistan sınırında bulunan gümrük kapısındaki petrol yüklü tankerde büyük bir patlama meydana geldi.İran Gümrükler Sözcüsü Seyyid Ruh Latifi tarafından yapılan açıklamada, İran-Afganistan sınır kapısı İslam Kale gümrüğünde bulunan petrol tankerinde yerel saatle 12.30’da patlama meydana geldiği bildirildi.

İran-Afganistan sınırında bulunan gümrük kapısındaki petrol yüklü tankerde büyük bir patlama meydana geldi.
İran Gümrükler Sözcüsü Seyyid Ruh Latifi tarafından yapılan açıklamada, İran-Afganistan sınır kapısı İslam Kale gümrüğünde bulunan petrol tankerinde yerel saatle 12.30’da patlama meydana geldiği bildirildi. Afganistan tarafında meydana geldiği belirtilen patlama nedeniyle İran sınırında bekletilen kamyon ve araçların sınırdan geri çekildiği ifade edildi.
Patlama nedeniyle bölgedeki petrol tankerleri alev topuna döndü. Yükselen alevlerin gökyüzünü kapladığı ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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