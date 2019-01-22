İran Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

İSTANBUL (AA) - İran, Afganistan'da Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yazılı açıklamasında, terör saldırısı nedeniyle Afganistan hükümeti ve halkına taziye mesajını iletti.

Kasımi açıklamasında, "Her türlü cinayet ve şiddet kullanımını reddediyor ve Afganistan'da barış, istikrar ve huzurun sağlanması için ulusal diyalog ve ortak anlayışın önemini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın Vardak vilayetinde dün 4 saldırgandan birinin bomba yüklü aracı askeri eğitim kampının girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlar güvenlik güçleriyle çatışmaya girmişti. Yetkililer, saldırıda 50 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Taliban heyeti, aralık ayı sonunda Tahran'ı ziyaret ederek, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi’yle bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, görüşmelerin Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de iki hafta önce Hindistan'ın NDTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın geleceğinde rol oynamasının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun baskın bir rol olmaması gerektiğini söylemişti.

