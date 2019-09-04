İran Alıkoyduğu Tanker Mürettebatından 7 Kişiyi Serbest Bırakıyor

İran tarafından Hürmüz Boğazı’nda alıkonulan İngiltere bandıralı tanker Stena Impero’nun 23 kişilik mürettebatından 7 kişinin serbest kalacağı belirtildi. Ancak bu kişilerin tam olarak ne zaman serbest bırakılacakları açıklanmadı.

Bir İsveç firmasına ait olan Stena Impero adlı tanker 19 Temmuz tarihinde İran Cumhuriyet Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. Bundan iki hafta önce de İngiltere, Cebelitarık’ta bir İran petrol tankerine el koymuş bu tanker Ağustos ayının sonlarına doğru serbest bırakılmıştı.

Tankerin ait olduğu şirketin CEO’su Erik Hanell yaptığı açıklamada “Mürettebatın kısa sürede serbest kalmasından son derece mutlu oluruz böylece ailelerine kavuşabilirler ancak yine de ihtiyatlı şekilde resmi olarak bırakılacakları tarihin açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

Hanell, bu gelişmeyi mürettebatın tamamının bırakılması yolunda da önemli bir gelişme olarak gördüklerini söyledi.

Şirket gemide kalacak 16 kişilik mürettebatın da gemiyi geri getirmek adına yeterli olacağını belirtti.

23 kişilik mürettebattan 7 kişinin serbest bırakılacağı bilgisini İran devlet televizyonu duyurdu.

