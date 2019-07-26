İran Alıkoyduğu Tanker Mürettebatını Konsolosluk Yetkilileriyle Görüştürdü

İran, alıkoyduğu İngiliz petrol tankerinde çalışan Hindistan vatandaşlarının konsolosluk çalışanlarıyla görüşmesine izin verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan İran’ın İngiltere Büyükelçisi, 18 Hindistan vatandaşının kendi ülke konsolosluk yetkilileriyle görüştürüldüklerini söyledi.

Hamid Baeidinejad, “Alıkonulan İngiliz gemisi Stena Impero’nun mürettebatından 18 Hindistan vatandaşının Tahran’daki Hindistan Büyükelçilik yetkilileriyle görüşmelerine izin verildi. Diğer ülke vatandaşı olan 5 kişinin de benzer şekilde görüşmeler yapmaları sağlanacak. Hint yetkililer mürettebatın sakin olduğunu bir panik içerisinde olmadığını söylediler” ifadelerini kullandı.

İran Cumhuriyet Muhafızları geçtiğimiz hafta Cuma günü körfez bölgesinde bir İngiliz petrol tankerini alıkoymuştu. Benzer şekilde bir İran tankeri yaptırımlara aykırı olarak Suriye’ye petrol götürdüğü gerekçesiyle Cebelitarık’ta alıkonulmuştu.

