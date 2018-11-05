İran Ambargoları Yeniden Yürürlüğe Girdi

Amerika Başkanı Trump, haftasonu yaptığı açıklamalarda da İran yönetimini eleştirdi ve İran’ın kendisinin başkan seçildiği güne göre daha da tehlikeli bir ülke haline geldiğini söyledi. Trump, İran’ın tüm Ortadoğu’nun kontrolünü eline almak istediğini belirtti.

Aralarında Türkiye, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Japonya’nın bulunduğu 8 ülkenin İran’dan petrol alımına devam etmesi konusunda bir muafiyet sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu muafiyetin süresi ve kapsamına ilişkin detayların da bugünkü basın toplantısında paylaşılması bekleniyor.

Ambargoya ilişkin detaylar bugün Washington’da yerel saatle 8:30’da(Türkiye saati 16:30) Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in katılacağı bir basın toplantısıyla duyurulacak.

Bugün itibariyle Amerika, İran’a yönelik ambargoları yeniden yürürlüğe soktu. Ambargo, İran’ın petrol ve finans şirketlerini kapsıyor. Söz konusu ambargolar 2015 yılında Başkan Barack Obama’nın İran’la nükleer anlaşmaya imza koymasının ardından kaldırılmıştı.

Amerika’nın yaptırım kararına rağmen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Bugün İran petrollerini satıyor ve satmaya da devam edecek” dedi.

Öte yandan İran yönetimi yaptırımların başladığı bugün, iki gün sürecek bir hava tatbikatı başlattı. İran Cumhurbaşkanı devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, “Savaş halindeyiz. Şu anda bir ekonomik savaş durumundayız. Zorbalık yapan bir düşmanla karşı karşıyayız ve kazanmak zorundayız” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi de “Amerika’nın hiçbir kararı büyük ve cesur ulusumuz karşısında işe yaramayacak. Ülkenin ekonomik konularıyla başa çıkabilecek bilgi ve kapasitemiz var” dedi.

Bir Amerika doları bir yıl önce 40.500 İran riyali ediyordu şu anda yaklaşık 145.000 riyal yapıyor. Geçen yıl ülkede kötüleşen ekonomik durum sokak protestolarına neden olmuş olaylarda yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alınmış 25 kişi de hayatını kaybetmişti.

Dün de Amerika elçiliğine 1979 yılında düzenlenen baskının yıldönümünde eski elçilik binası önünde toplanan İranlılar gösteri düzenlediler ve Amerika'nın yaptırımlarını da protesto ettiler. Gösteride Amerika dolarları, bayraklar ve Başkan Donald Trump'ın posterleri yakıldı.

